Резников. Фото: istock

https://racurs.ua/n167300-u-boevikov-na-voorujenii-obezyany-s-granatami-reznikov.html

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Алексей Резников, министр обороны Украины, рассказал, что оккупанты на Донбассе бездумно стреляют по объектам гражданской инфраструктуры и не переживают о жизнях мирного населения, живущего в ОРДЛО.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал пророссийских наемников «обезьянами с гранатой». Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, с начала обострения на Донбассе 17 февраля оккупанты повредили четыре школы и детсадов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Министр обороны отметил, что если за полтора месяца до этого фиксировалось 3−5 обстрелов в сутки, то уже 17 февраля их было 60, 18 февраля — 66, а 19 февраля — 134.

У них на вооружении стоят, в частности, и обезьяны с гранатами. Потому что, повреждая наши объекты инфраструктуры, к примеру, трансформатор, который обеспечивал подкачку давления воды, они лишили обеспечения водой временно оккупированные территории, — подчеркнул министр обороны.

Резников добавил, что российские подразделения насчитывают 127 тыс. человек наземного компонента, с морской и авиационной компонентой — 147 тыс. человек. Он подчеркнул, что уже рассматривался сценарий, при котором РФ попытается окружить Украину войсками. На этом фоне они устроят обострение на востоке Украины, что будет сопровождаться кибератаками, минированиями, попытками устроить беспорядки.

Он подчеркнул, что цель этих действий — расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции. РФ хотят, чтобы Украина изменила политический курс и отказалась от европейской и евроатлантической перспективы, а также потеряла независимость. Сейчас российские войска маневрируют у украинских границ, в частности, во временно оккупированном Крыму.

Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области, но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых кораблей и катеров других классов, — отметил он.



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Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе все еще беспокойно. О режиме прекращения огня можно забыть, а оккупанты продолжают обвинять Украину в обстрелах населенных пунктов. В штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки, 20 февраля, боевики нарушали режим тишины 80 раз, 72 из которых — с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями.