Резніков. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167300-u-boyovykiv-na-ozbroienni-mavpy-z-granatamy-reznikov.html

Ракурс

Олексій Резніков, міністр оборони України, розповів, що окупанти на Донбасі бездумно гатять по об'єктах цивільної інфраструктури та не переймаються життям мирного населення, яке живе в ОРДЛО.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав проросійських найманців «мавпами з гранатою». Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, від початку загострення на Донбасі 17 лютого окупанти пошкодили чотири школи й дитсадки та п’ять об'єктів цивільної інфраструктури. Міністр оборони зазначив, що якщо за півтора місяця до цього фіксувалося 3−5 обстрілів на добу, то вже 17 лютого їх було 60, 18 лютого — 66, а 19 лютого — 134.

У них на озброєнні стоять, зокрема, і мавпи з гранатами. Бо, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, до прикладу, трансформатор, який забезпечував підкачку тиску води, вони позбавили забезпечення водою й тимчасово окуповані території, — наголосив міністр оборони.

Резніков додав, що російські підрозділи налічують 127 тис. осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою — 147 тис. осіб. Він наголосив, що вже розглядався сценарій, за якого РФ спробує оточити Україну військами. На тлі цього вони влаштують загострення на сході України, що буде супроводжуватися кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення.

Він наголосив, що мета цих дій — розхитати Україну зсередини, аби змусити до капітуляції, аби держава змінила політичний курс і відмовилися від європейської та євроатлантичної перспективи, а також втратила незалежність. Наразі російські війська маневрують біля українських кордонів, зокрема, в тимчасово окупованому Криму.

Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині, але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі в навчаннях до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблі та п’яти бойових кораблів та катерів інших класів, — зазначив він.



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі й далі неспокійно. Про режим припинення вогню можна забути, а окупанти продовжують звинувачувати Україну в обстрілах населених пунктів. У штабі ООС повідомили, що минулої доби, 20 лютого, бойовики порушували режим тиші 80 разів, 72 з яких — із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами.