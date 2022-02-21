Відео з вибухівкою під мостом у ЛНР виявилося ще одним фейком. Фото: Znak.com

https://racurs.ua/ua/n167301-video-z-vybuhivkou-pid-mostom-u-lnr-vyyavylosya-sche-odnym-feykom-foto.html

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На Донбасі терористи продовжують влаштовувати провокації та розповсюджувати фейки. Виявилося, що ролик про виявлення вибухового пристрою під мостом у самопроголошеній ЛНР було створено у 2019 році.

Вибухівку нібито виявили в районі Краснодона, де їхав автобус з евакуйованими жителями ОРДЛО. Про це повідомляє Znak.com із посиланням на метадані відеозапису.

Місцеві терористи стверджували, що кинутий автомобіль був начинений вибуховою речовиною потужністю близько 200 кг у тротиловому еквіваленті.

Зазначений транспортний засіб було знищено підривом накладного заряду. Після підриву автомобіля на місці залишилася вирва діаметром близько 40 м, — стверджувала фейкова «влада».

Нагадаємо, евакуйовані з окупованого Донбасу до Росії українці повертаються в окуповані райони Донецької та Луганської областей.

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Мешканці ОРДЛО самостійно виїжджають з Російської Федерації, бо російська влада не забезпечує їх харчуванням та житлом. Цю інформацію встановила українська розвідка.

Джерело: Znak.com