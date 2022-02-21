Подразделения ВС России вернутся домой из Беларуси, когда возникнет «объективная необходимость»

https://racurs.ua/n167303-podrazdeleniya-vs-rossii-vernutsya-domoy-iz-belarusi-kogda-vozniknet-obektivnaya-neobhodimost.html

Ракурс

Подразделения Вооруженных сил России вернутся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом возникнет объективная необходимость.

Такое заявление 21 февраля сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе. В Министерстве обороны сообщили, что «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Беларуси и России принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства».

Подразделения Вооруженных сил России вернутся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это чисто наше внутреннее дело, — цитирует Гулевича госагенство новостей Беларуси «Белта».

В Генштабе заявили, что возвращение россиян домой будет «зависеть и от наших западных коллег». При этом белорусские военные считают, что им угрожают «силы и средства НАТО, расположенные вблизи государственной границы Республики Беларусь».

Беларусь имеет право требовать отвести созданные группировки войск США и отдельных стран — членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мерами верификации, — сказал Гулевич.



.



Напомним, что 20 февраля в Беларуси завершились военные учения с войсками России «Союзная решительность — 2022». Стороны решили «продолжить проверку сил реагирования». Это означает, что войска РФ остаются в Беларуси, хотя ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей обещал полный вывод сил РФ после 20 февраля.

Источник: «Белта»