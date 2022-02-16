Никого не останется – Минск заверил, что из Беларуси выведут российские войска

https://racurs.ua/n167119-nikogo-ne-ostanetsya-minsk-zaveril-chto-iz-belarusi-vyvedut-rossiyskie-voyska.html

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Российские войска выведут из Беларуси по окончании учений. Об этом заверил глава МИД страны Владимир Макей.

Он считает, что «ни одного положения Венского документа или других договоренностей Беларусь не нарушила». Макей на пресс-конференции МИД Беларуси прокомментировал совместные военные учения с Россией «Союзная решительность».

Что происходит на территории Беларуси это вполне обоснованно. Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые совершают наши западные партнеры. Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений, — заявил глава МИД.

Макей считает, что количество задействованных военнослужащих не превышает параметры соответствующего Венского документа 2011 года, а его страна не нарушила «других каких-либо договоренностей».

Ранее Александр Лукашенко также комментировал вопрос вывода войск с территории Беларуси.

Сегодня криком кричат: «Когда выведете войска?» Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело, — заявил Лукашенко на встрече с экс-спикером Рады Александром Морозом.



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Белорусско-российские учения проходят в Беларуси с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. С середины января Россия активно перебрасывала в Беларусь войска и военную технику.

15−16 февраля РФ объявила, что отводит свои войска после учений, происходивших вблизи границ с Украиной, а также на админгранице с оккупированным Крымом.