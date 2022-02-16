Нікого не залишиться - Мінськ запевнив, що з Білорусі виведуть російські війська

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Російські війська виведуть з Білорусі після закінчення навчань. Про це запевнив глава МЗС країни Володмир Макей.

Він вважає, що «жодного положення Віденського документа чи інших домовленостей Білорусь не порушила». Макей на прес-конференції МЗС Білорусі прокоментував спільні військові навчання з Росією «Союзна рішучість».

Що відбувається на території Білорусі, це цілком обґрунтовано. Ми бачимо, яку активність виявляє НАТО на наших західних кордонах, зокрема й в Україні. Це відповідь на ті дії, які роблять наші західні партнери. Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цих навчань, — заявив глава МЗС.

Макей вважає, що кількість задіяних військовослужбовців не перевищує параметри відповідного Віденського документа 2011 року, а його країна не порушила «інших якихось домовленостей».

Раніше Олександр Лукашенко також коментував питання щодо виведення військ з території Білорусі.

Сьогодні криком кричать: «Коли виведете війська?» Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні сили Російської Федерації. Це наша справа, — заявив Лукашенко на зустрічі із екс-спікером Ради Олександром Морозом.



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Білорусько-російські навчання відбуваються у Білорусі з 10 по 20 лютого у рамках перевірки сил реагування Союзної держави. З середини січня Росія активно перекидала до Білорусі війська та військову техніку.

15−16 лютого РФ оголосила, що відводить свої війська після навчань, які відбувалися поблизу кордонів з Україною, а також на адмінмежі з окупованим Кримом.