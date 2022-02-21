Регіони з низьким рівнем вакцинації назвав Ляшко

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Вакцинація від коронавірусу в Україні просувається повільними темпами. У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, в яких регіонах проводиться найменше щеплень.

Йдеться про Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Волинську та Рівненську області. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 21 лютого.

Також він заявив, що Рівненська та Чернівецька області за сім днів стали лідерами за кількістю щеплень в розрахунку на 100 тис. населення.

Водночас найбільшу кількість щеплень минулого тижня було зроблено в Харківській області.

За даними МОЗ, у неділю, 20 лютого, в Україні зробили 17 тис. 172 щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 тис. 769 людей, другу дозу — 7 тис. 965 українців.

Також додатковою дозою вакцинувалися 78 людей, а бустерне щеплення отримали 4 тис. 360 українців.

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Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 13 тис. 562 людей. 20 лютого до лікарень потрапили 1 тис. 886 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 127 українців. Серед нових хворих 1 тис. 254 дітей і 151 медпрацівник.