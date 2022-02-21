Марсіанські хмари сфотографував Curiosity. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n167306-marsianski-hmary-sfotografuvav-aparat-nasa-foto-yavyscha.html

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Хмари на Марсі потрапили в об'єктив камери космічного апарату NASA.

Марсохід Curiosity, який досліджує Червону планету вже 10 років, зробив серію знімків марсіанських хмар. Фото були зроблені поряд із горою Шарп ще 12 грудня. Про це повідомляється на сайті американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

Зазначається, що апарату довелося докласти значних зусиль, щоб сфотографувати хмари на Червоній планеті. При цьому камери марсохода не призначені для спостереження за небом. Тому Curiosity довелося задіяти камери по максимуму.

За інформацією американських астрономів, хмари на Червоній планеті рухаються на висоті близько 80 км. Науковці припускають, що вони складаються із діоксиду вуглецю, але нижні шари можуть складатися з частинок водяного льоду.

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Нагадаємо, науковці виявили на Марсі новий кратер, який вкритий льодом. Цей кратер має кільця, як у зрізаного дерева. Вчені припускають, що ці візерунки всередині можуть допомогти їм краще зрозуміти структуру льоду, і що відбувалося на Червоній планеті протягом всієї його історії.