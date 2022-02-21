Марсианские облака сфотографировал аппарат NASA. Фото: RT

https://racurs.ua/n167306-marsianskie-oblaka-sfotografiroval-apparat-nasa-foto-yavleniya.html

Ракурс

Облака на Марсе попали в объектив камеры космического аппарата NASA.

Марсоход Curiosity, который исследует Красную планету уже 10 лет, сделал серию снимков марсианских облаков. Фото были сделаны рядом с горой Шарп еще 12 декабря. Об этом сообщается на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Отмечается, что аппарату пришлось приложить значительные усилия, чтобы сфотографировать облака на Красной планете. При этом камеры марсохода не предназначены для наблюдения за небом. Поэтому Curiosity пришлось задействовать камеры по максимуму.

По информации американских астрономов, облака на Красной планете движутся на высоте около 80 км. Ученые предполагают, что они состоят из диоксида углерода, но нижние слои могут состоять из частиц водяного льда.

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Напомним, ученые обнаружили на Марсе новый кратер, который покрыт льдом. Этот кратер имеет кольца, как у срезанного дерева. Ученые предполагают, что эти узоры внутри могут помочь им лучше понять структуру льда, и что происходило на Красной планете в течение всей его истории.