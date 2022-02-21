Регионы с низким уровнем вакцинации назвал Ляшко

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Вакцинация от коронавируса в Украине продвигается медленными темпами. В Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством проведенных прививок.

Речь идет о Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 21 февраля.

Также он заявил, что Ровенская и Черновицкая области за семь дней стали лидерами по количеству прививок в расчете на 100 тыс. населения.

В то же время наибольшее число прививок на прошлой неделе было сделано в Харьковской области.

По данным Минздрава, в воскресенье, 20 февраля, в Украине сделали 17 тыс. 172 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 4 тыс. 769 человек, вторую дозу — 7 тыс. 965 украинцев.

Также дополнительной дозой вакцинировались 78 человек, а бустерную прививку получили 4 тыс. 360 украинцев.

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Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки подхватили 13 тыс. 562 человек. 20 февраля в больницы попали 1 тыс. 886 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 127 украинцев. Среди новых больных 1 тыс. 254 детей и 151 медработник.