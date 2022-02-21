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Ракурс
Российские солдаты. Фото: АКСМ

Оккупанты голодают — 100 военных РФ «забыли» на границе с Украиной (ФОТО)

21 фев 2022, 12:20
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Российское военное руководство оставило на границе с Украиной своих срочников и контрактников — они питались за свой счет и спали в помещении сельского вокзала на кафельном полу.

Весь зал был набит людьми. Об этом сообщает Ассоциация комитета солдатских матерей (АКСМ).

Российские солдаты. Фото: АКСМНа телефон горячей линии АКСМ обратились жители села Веселая Лопань, что возле Белгорода. Они рассказали, что на вокзале станции Долбино, что вблизи их села, находится большое количество военнослужащих — контрактники со срочниками из Таманской дивизии в количестве более 100 человек.

Российские солдаты. Фото: АКСМПо информации жителей, ребята живут там уже 5 дней, питаются за собственные средства. У кого-то они уже закончились, а сухпайков нет. Когда будет отправка, тоже неизвестно. В подтверждение слов жители прислали фото. На нем видно, сколько бойцов находится в маленьком помещении сельского вокзала.



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Расположились — как сельди в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки, — сообщили в комитете.

Напомним, ранее мы сообщали, что подразделения Вооруженных сил России вернутся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом возникнет «объективная необходимость».

Источник: Ракурс


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