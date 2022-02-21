Российские солдаты. Фото: АКСМ

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Российское военное руководство оставило на границе с Украиной своих срочников и контрактников — они питались за свой счет и спали в помещении сельского вокзала на кафельном полу.

Весь зал был набит людьми. Об этом сообщает Ассоциация комитета солдатских матерей (АКСМ).

На телефон горячей линии АКСМ обратились жители села Веселая Лопань, что возле Белгорода. Они рассказали, что на вокзале станции Долбино, что вблизи их села, находится большое количество военнослужащих — контрактники со срочниками из Таманской дивизии в количестве более 100 человек.

По информации жителей, ребята живут там уже 5 дней, питаются за собственные средства. У кого-то они уже закончились, а сухпайков нет. Когда будет отправка, тоже неизвестно. В подтверждение слов жители прислали фото. На нем видно, сколько бойцов находится в маленьком помещении сельского вокзала.

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Расположились — как сельди в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки, — сообщили в комитете.

Напомним, ранее мы сообщали, что подразделения Вооруженных сил России вернутся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом возникнет «объективная необходимость».