Кризис жанра — ФСБ в поисках повода для войны развалила старый сарай

https://racurs.ua/n167309-krizis-janra-fsb-v-poiskah-povoda-dlya-voyny-razvalila-staryy-saray-video.html

Ракурс

Кремль подключил пропаганду и ФСБ, чтобы создать картинку для новой атаки на Украину.

В ФСБ РФ заявили, что выпущенный якобы из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области.

РосСМИ распространили заявление ФСБ о том, что 21 февраля в 8.50 выпущенный из Украины снаряд «неустановленного образца» полностью разрушил «место несения службы пограничных нарядов пограничного управления по Ростовской области».

Он расположен примерно в 150 м от границы с Украиной, пострадавших нет, на месте работают саперы, — заявляет ФСБ.

Россияне приобщили к сообщению и видео какой-то разрушенной пристройки, стоящей посреди поля.

Отметим, что это не первое подобное заявление в росСМИ. В субботу, 19 февраля, силовики страны-агрессора распространяли информацию, что на территории России разорвались два снаряда, которые якобы прилетели со стороны украинской границы, временно находящейся под контролем фейковых Л/ДНР.

Даже в группах соцсетей, ведущихся на оккупированных территориях, люди смеются над сообщением о «развалившейся будке пограничников РФ».

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