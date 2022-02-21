Кремль прокомментировал «расстрельные списки» украинцев

Кремль прокомментировал «расстрельные списки» украинцевhttps://racurs.ua/n167312-kreml-prokommentiroval-rasstrelnye-spiski-ukraincev.htmlРакурс
Россия опровергает заявления американских СМИ о том, что Кремль подготовил списки украинцев, подлежащих уничтожению.
Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.
Представитель Кремля сказал, что Путину «ничего не известно» о существовании списка украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения РФ в Украину.
Напомним, по данным американских СМИ, российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.
Россия может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.
Один помощник конгрессмена на условиях анонимности рассказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты формируют конфликт, а разведчики должны избавиться от элементов оппозиции.