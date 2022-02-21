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Ракурс
Кремль прокомментировал «расстрельные списки» украинцев. Фото: vegchel.ru

Кремль прокомментировал «расстрельные списки» украинцев

21 фев 2022, 13:04
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Россия опровергает заявления американских СМИ о том, что Кремль подготовил списки украинцев, подлежащих уничтожению.

Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

Представитель Кремля сказал, что Путину «ничего не известно» о существовании списка украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения РФ в Украину.

Напомним, по данным американских СМИ, российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.

Россия может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.



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Один помощник конгрессмена на условиях анонимности рассказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты формируют конфликт, а разведчики должны избавиться от элементов оппозиции.

Источник: Ракурс


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