Иностранная валюта в Украине подорожала. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/n167311-inostrannaya-valuta-v-ukraine-podorojala-infografika.html

Ракурс

Стоимость доллара в Украине сегодня, 21 февраля, выросла. Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, против пятницы, вырос на 6,7 коп. и составляет 28,292 грн.

Курс продажи вырос на 15,25 коп. и составляет 28,72 грн. Минимальный курс покупки доллара в банках составил 28,2 грн, а максимальный — 28,4 грн. Для продажи минимальный курс составляет 28,55 грн, а максимальный — 29 грн. Об этом сообщает liga.net.

Отмечается, что средний курс покупки евро вырос на 5,25 коп. и составляет 32,0465 грн. Средний курс продажи вырос на 12,75 коп. и составляет 32,642 грн. Минимальный курс покупки евро составил — 31,8 грн, а максимальный — 32,25 грн. Для продажи минимальный курс — 32,35 грн, максимальный — 32,95 грн.

Как пишет ресурс «Минфин», нынешний психологический фактор будет определяющим для курсообразования на межбанке. Клиенты валютного рынка уже привыкли к периодическим попыткам «разогнать» на негативных новостях курс и спекулятивных игр вокруг этого фактора. С другой стороны, эти люди оказались в заложниках, потому что им необходимо в любом случае финансировать свой бизнес. Эксперты призывают не паниковать и верить только проверенным фактам, а не большому объему фейков, которые активно тиражируются некоторыми СМИ.

Специалисты считают, что основная нагрузка по сглаживанию курсовых колебаний ляжет на Национальный банк. По их расчетам, статистика торгов будет находиться в пределах 410−630 сделок при общей сумме операций до 180−230 млн долл.

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Напомним, курс украинской гривны на валютном рынке начал «прыгать» на фоне слухов о возможном вторжении России в Украину. На курс также влияет поведение нерезидентов и местных игроков.

Источники: liga.net, «Минфин»