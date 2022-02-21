Moderna планирует создать три новых вакцины – от чего они будут защищать

https://racurs.ua/n167310-moderna-planiruet-sozdat-tri-novyh-vakciny-ot-chego-oni-budut-zaschischat.html

Ракурс

Moderna, американская биотехнологическая компания, объявила о начале работ над тремя новыми вакцинами, которые используют технологию матричной РНК (мРНК).

По словам представителей компании, в случае успеха эти вакцины могут улучшить качество жизни сотен миллионов людей по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе Moderna.

Первая вакцина нацелена на вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Этот вирус обычно заражает гениталии человека, в отличие от ВПГ-1, который также инфицирует рот и лицо.

Однако специалисты Moderna предполагают, что вакцина от ВПГ-2 обеспечит перекрестную защиту и от ВПГ-1.

Вторая вакцина предназначена для борьбы с вирусом ветряной оспы, вызывающим ветрянку. Вирус после активной фазы болезни навсегда остается в организме, периодически вызывая обострения.

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Таким обострением может быть опоясывающий лишай — болезненные высыпания на коже, а также ряд осложнений вплоть до поражения нервов и паралича.

Третья вакцина должна защитить иммунологические контрольные «точки» от воздействия некоторых видов рака. Новая вакцина Moderna может сделать эту «уловку» рака нерабочей и спасти жизни многим людям.