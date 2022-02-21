Moderna планує створити три нові вакцини – від чого вони захищатимуть

https://racurs.ua/ua/n167310-moderna-planuie-stvoryty-try-novi-vakcyny-vid-chogo-vony-zahyschatymut.html

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Moderna, американська біотехнологічна компанія, оголосила початок робіт над трьома новими вакцинами, які використовують технологію матричної РНК (мРНК).

За словами представників компанії, в разі успіху ці вакцини можуть покращити якість життя сотень мільйонів людей у ​​всьому світі. Про це повідомили у прес-службі Moderna.

Перша вакцина орієнтована на вірус простого герпесу другого типу (ВПГ-2). Цей вірус зазвичай заражає геніталії людини, на відміну від ВПГ-1, яка також інфікує рот та обличчя.

Проте фахівці Moderna припускають, що вакцина від ВПГ-2 забезпечить перехресний захист від ВПГ-1.

Друга вакцина призначена для боротьби з вірусом вітряної віспи, що викликає вітрянку. Вірус після активної фази хвороби назавжди залишається в організмі, періодично викликаючи загострення.

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Таким загостренням може бути оперізуючий лишай — висипання на шкірі, а також ряд ускладнень аж до ураження нервів і паралічу.

Третя вакцина має захистити імунологічні контрольні «точки» від впливу деяких видів раку. Нова вакцина Moderna може зробити цей «прийом» раку неробочим і врятувати життя багатьом людям.