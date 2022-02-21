Іноземна валюта в Україні подорожчала. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n167311-inozemna-valuta-v-ukrayini-podorojchala-infografika.html

Ракурс

Вартість долара в Україні сьогодні, 21 лютого, зріс. Середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти п’ятниці, зріс на 6,7 коп. та становить 28,292 грн.

Курс продажу зріс на 15,25 коп. та становить 28,72 грн. Мінімальний курс купівлі долара у банках становив 28,2 грн, а максимальний — 28,4 грн. Для продажу мінімальний курс становить 28,55 грн, а максимальний — 29 грн. Про це повідомляє liga.net.

Зазначається, що середній курс купівлі євро зріс на 5,25 коп. та становить 32,0465 грн. Середній курс продажу зріс на 12,75 коп. та становить 32,642 грн. Мінімальний курс купівлі для євро становив — 31,8 грн, а максимальний — 32,25 грн. Для продажу мінімальний курс — 32,35 грн, максимальний — 32,95 грн.

Як пише ресурс «Мінфін», нинішній психологічний фактор буде визначальним для курсоутворення на міжбанку. Клієнти валютного ринку вже звикли до періодичних спроб «розігнати» на негативних новинах курс та спекулятивних ігор навколо цього фактора. З іншого боку ці люди опинилися в заручниках, бо їм необхідно в будь-якому разі фінансувати свій бізнес. Експерти закликають українців не панікувати й вірити лише перевіреним фактам, а не великому обсягу фейків, які активно тиражуються окремими ЗМІ.

Фахівці вважають, що основне навантаження щодо згладжування курсових коливань ляже на Національний банк. За їхніми розрахунками, статистика торгів перебуватиме в межах 410−630 угод за загальної суми операцій до 180−230 млн дол.

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Нагадаємо, курс української гривні на валютному ринку почав «стрибати» на фоні чуток про можливе вторгнення Росії в Україну. На курс також впливає поведінка нерезидентів та місцевих гравців.

Джерело: liga.net, «Мінфін»