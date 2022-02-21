«Добровольці» з РФ почали прибувати на Донбас – що відомо

https://racurs.ua/ua/n167315-dobrovolci-z-rf-pochaly-prybuvaty-na-donbas-scho-vidomo.html

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На Донбас почали прибувати так звані «добровольці» з Росії та країн СНД, які нібито готові «встати на захист республіки».

Як стверджується, лише в лютому «до лав захисників ЛНР прибули понад 400 добровольців із Росії». Про це заявила «влада» сепаратистської ЛНР.

Прибуло багато людей, які мають бойовий досвід у 2014−2015 роках. Вони виявили бажання стати на захист республіки в цей складний період, — заявили представники «народної міліції».

Офіційно Росія не повідомляла про відправлення своїх підрозділів на територію фейкових ДНР та ЛНР, проте стягнула до кордонів України потужне угруповання чисельністю близько 150 тис. осіб.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Донецьку та інших містах окупованих територій на вулицях знову з’явилися невідомі військові, ймовірно, з Росії: їх упізнають за характерним говором.

За словами очевидців, вони ходять містом в камуфляжі без розпізнавальних знаків, переважно це високі чоловіки, можливо, спецназ.

Нагадаємо, в ОДКБ, сили якої нещодавно були застосовані для придушення масових протестів у Казахстані, заговорили про можливість введення своїх військ в Україну, якщо щодо цього питання «буде досягнуто міжнародного консенсусу».

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Тим часом евакуйовані з окупованого Донбасу до Росії українці повертаються в окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Мешканці ОРДЛО самостійно виїжджають з Російської Федерації, бо російська влада не забезпечує їх харчуванням та житлом. Цю інформацію встановила українська розвідка.