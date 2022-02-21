ЕС отправит в Украину миссию военных консультантов. Фото: Укринформ

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Европейский Союз развернет в Украине небоевую совещательно-тренировочную военную миссию.

Развертывание миссии будет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине и начале сотрудничества в военной сфере. Европейские специалисты будут оказывать консультативную помощь в военных вопросах. Об этом 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиально решение принято. Но чрезвычайно важно, что эта инициатива дошла до своего завершения. Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло, — отметил он.



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Кулеба добавил, что решение о предоставлении Украине перспективы членства в ЕС стало бы мощным стратегическим сигналом для сдерживания агрессивных действий России. Это было бы четким сигналом, что Украина движется в Евросоюз.

Напомним, НАТО в Киеве решило закрыть свое представительство на фоне заявлений о возможном вторжении Россию в Украину. Часть работников переедет во Львов, поэтому офисы продолжат функционировать.