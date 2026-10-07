Евросоюз выделил Украине 1,24 млрд евро на закупку дронов и ракет. Фото:

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Євросоюз виділив Україні новий транш на закупівлю дронів і ракет.

Європейська комісія перерахувала Україні 1,24 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро. Гроші підуть на закупівлю дронів, перехоплювачів безпілотників, боєприпасів для них і ракет, вироблених українськими компаніями. Про це 7 жовтня повідомила Єврокомісія.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія продовжує «свідому стратегію терору», намагаючись зробити повсякденне життя українців нестерпним.

Ця виплата допоможе посилити оборонну промисловість України та її здатність захищати себе — людей і критичну інфраструктуру, — зазначила фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що 1,2 млрд євро від Європейського Союзу уряд спрямує на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою.

Нагадаємо, 18 вересня Україна отримала транш у розмірі 3,3 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти мали піти на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.