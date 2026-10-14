Евросоюз перечислил Украине 2,86 млрд евро на оборону. Фото:

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Ракурс

Європейський Союз перерахував Україні 2,86 млрд євро на оборонні потреби.

Пріоритетні видатки — забезпечення ЗСУ дронами й ракетами. Також це фінансування має підтримати Україну в захисті повітряного простору та обороні території. Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в соцмережі X.

Із сьогоднішнім переказом ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України, включно з дронами та ракетами, — йдеться у повідомленні.

На поповнення українського бюджету грошима європейських платників податків вже відреагував прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Очільник уряду написав у Telegram, що ці гроші є «життєво необхідними» на тлі російських атак.

Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій, — написав він.

Нагадаємо, 7 жовтня Європейська комісія перерахувала Україні 1,24 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро. Гроші підуть на закупівлю дронів, перехоплювачів безпілотників, боєприпасів для них і ракет, вироблених українськими компаніями.