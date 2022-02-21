Бійка. Фото: Рівнемедіа

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У Рівному під час засідання міської ради сталася бійка. Під час позачергового засідання о 10.50 на трибуні зчепився лікар Рівненської міської лікарні Роман Коваль та двоє депутатів від «Свободи» Юрій Осіпчук та Володимир Валявка.

Причиною бійки послугував особистий конфлікт — лікар висловлював претензії до діяльності ВО «Свобода». Про це повідомляє «Суспільне».

Бійка почалась з того, що до трибуни підбіг рівнянин Роман Огороднік та вдарив у обличчя Володимира Валявку. Після цього до місця інциденту збіглись десятки людей. У прес-службі поліції розповіли, що правоохоронці втрутились в ситуацію та припинили її. Наразі вони з’ясовують обставини інциденту.

Сам депутат «Свободи» Володимир Валявка розповів, що певні особи завели в сесійну залу тітушок. Депутат зазначив, що травм під час бійки не отримав. Щодо заяви у правоохоронні органи, припустив, що писати її не будуть.

Коли з трибуни йде криве слово про «Свободу», що ми не захищаємо національні інтереси, є зрадниками — вибачте, такого ніколи не буде і завжди буде така реакція. І тітушки, які прийшли в зал, коли ми не давали говорити чоловіку погані слова про «Свободу», ззаду почали створювати провокації і вдарили мене. І ми мусили відповідати на ті дії. І я думаю, що ми достойно відповіли. Нехай разом з Януковичем їдуть, ви знаєте куди, — сказав депутат.

Натомість представник міської лікарні Роман Коваль заявив, що «Свобода» покриває схеми з заробляння коштів на призначенні «своїх» головних лікарів та усунення колишніх керівників.

Ми зустрічалися з Осіпчуком, з ним говорили. Я говорив, що питання нашої лікарні досить непросте, це — півторатисячний колектив. Але наскільки розумію, хлопці не хотіли, щоб я це все розказав. Яка провокація, в чому провокація? Вийти до сцени, щоб не дати мені сказати. Я в 2014 році нічого не боявся, — прокоментував інцидент Роман Коваль.

Наголошується, що депутат Олег Осуховський наразі перебуває у лікарні, йому накладають шви.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бійка у Верховній Раді сталася між депутатами з монобільшості та фракції «Батьківщина».

Джерело: Суспільне