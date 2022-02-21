Последствия обстрела в Счастье. Фото: Сергей Гайдай в Facebook

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Луганская тепловая электростанция в городе Счастье на контролируемой Украиной территории остановилась из-за обстрелов.

Повреждения зафиксировали на всех линиях электропередач, отходящих и подходящих к Луганской ТЭС. Об этом 21 февраля сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

Повреждения на всех линиях электропередач, отходящих и подходящих к Луганской ТЭС. Станция остановлена! Сейчас энергетики ждут прекращения обстрелов для проведения работ по восстановлению работы станции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под огнем оккупантов оказались Врубовка и Счастье. Сотни абонентов остались без электричества и газа, потому что был поврежден газопровод. Гражданские прячутся в укрытиях. Также в результате обстрелов повреждены жилые дома.

По информации Гайдая, оккупанты четыре раза попали в водозабор. Также обстрел велся в районе РЭС, рабочие вынуждены были покинули свои рабочие места. В результате обстрелов разрушен коллектор теплосети в районе ТЭС, поэтому и прекратилось теплообеспечение.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что в результате обстрелов в городе Счастье загорелась и взорвалась автозаправочная станция. Отмечается, что боевики обстреливают город из минометов калибра 82 и 120 мм.

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Напомним, 20 февраля в направлении Счастья оккупанты стреляли из миномета калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов был уничтожен грузовик «Зил-131» украинской стороны Совместного центра координации и контроля прекращения огня.