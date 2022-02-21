Вживання овочів не захищає від серцево-судинних захворювань

https://racurs.ua/ua/n167338-chy-zahystyat-ovochi-vid-problem-iz-sercem-pereviryly-ucheni.html

Ракурс

Дієта, багата овочами, не знижує ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Хоча овочі містять інгредієнти, такі як каротиноїди та альфа-токоферол, котрі мають властивості, які можуть захищати від ССЗ, міжнародній групі учених не вдалося виявити жодних доказів ефективності такої дієти в цьому питанні, повідомляє видання EurekAlert.

У своєму дослідженні учені використали дані Біобанку Великої Британії, який відстежує стан здоров’я півмільйона дорослих, посилаючись на їхні медичні записи.

Дослідники використали відповіді під час реєстрації 399 тис. 586 учасників (з яких у 4,5% розвинулися ССЗ) на запитання про середнє щоденне споживання сирих чи варених овочів.

Хоча дані, здавалося б, показували, шо ризик смерті від серцево-судинних захворювань був приблизно на 15% нижчим для тих, хто найбільше споживав овочів, порівняно з тими, хто споживав найменше, більш детальне вивчення питання показало, що тут не все так однозначно.

Цей очевидний ефект був суттєво ослаблений, коли враховувалися можливі соціально-економічні, харчові та пов’язані зі здоров’ям та медициною фактори, що сприяють зростанню ризику, — наголошується в статті.

Врахування цих факторів зменшило ефект від споживання овочів на понад 80% і вчені припускають, що більш точні вимірювання цих факторів могли б повністю пояснити будь-який залишковий ефект споживання овочів.

Наш аналіз показує, що, здавалося б, захисний ефект споживання овочів проти ризику ССЗ, швидше за все, пояснюється упередженістю від факторів, пов’язаних із відмінностями в соціально-економічній ситуації та способі життя, — зазначають дослідники.



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Попри це, збалансоване харчування та підтримка здорової ваги залишається важливою частиною підтримки гарного здоров’я та зниження ризику основних захворювань, у тому числі деяких видів раку, наголошують учені.

Джерело: EurekAlert