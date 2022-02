Як швидко зменшити тиск без медикаментів – рекомендація вчених

Зменшити тиск за допомогою чорної смородини запропонували вчені. За їхніми даними, цей простий продукт знижує гіпертонію за кілька днів.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, розглядався вплив екстракту новозеландської чорної смородини.

Чорна смородина містить пігменти, які фарбують ягоду в чорний, фіолетовий, синій або червоний колір та називаються антоціанами. Антоціани також багаті на антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему.

У дослідженні взяли участь 14 осіб, середній вік яких складав 69 років. Вони були поділені на дві групи, одна з яких вживала чорну смородину, а інша приймала плацебо. Екстракт чорної смородини приймали по 600 мг на добу.

Після дотримання цього режиму протягом семи днів дослідники виміряли кров’яний тиск учасників. Вони виявили, що екстракт чорної смородини здатний знижувати як систолічний, так і діастолічний кров’яний тиск.

Вчені також вважають, що смородина може знижувати артеріальний тиск, оскільки містить калій.

Вживаючи більше продуктів з високим вмістом калію, ви можете допомогти відновити баланс, дозволяючи ниркам добре працювати та знижуючи кров’яний тиск, — кажуть експерти.

Джерело: Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics