Как быстро снизить давление без медикаментов – рекомендация ученых

Ракурс

Понизить давление с помощью черной смородины предложили ученые. По их данным, этот простой продукт снижает гипертонию за несколько дней.

В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, рассматривалось влияние экстракта новозеландской черной смородины.

Черная смородина содержит пигменты, которые окрашивают ягоду в черный, фиолетовый, синий или красный цвет, называемые антоцианами. Антоцианы также богаты антиоксидантами, которые защищают сердечно-сосудистую систему.

В исследовании приняли участие 14 человек, средний возраст которых составлял 69 лет. Они были разделены на две группы, одна из которых следовала протоколу приема черной смородины, а другая принимала плацебо. Экстракт черной смородины принимали по 600 мг в день.

После соблюдения этого режима в течение семи дней исследователи измерили кровяное давление участников. Они обнаружили, что экстракт черной смородины способен снижать как систолическое, так и диастолическое кровяное давление.

Ученые также считают, что смородина может снижать артериальное давление, поскольку содержит калий.

Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление, — говорят эксперты.

Источник: Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics