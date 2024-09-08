Учені виявили зв’язок між надмірним світловим забруднення та хворобою Альцгеймера, фото: GoodFon

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Ракурс

Надмірне світлове забруднення може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, особливо у молодих людей.

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Учені виявили, що вплив зовнішнього світла вночі може збільшити поширеність хвороби Альцгеймера більше, ніж багато інших факторів ризику для людей у віці до 65 років. Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Медичного центру Університету Раша (США), повідомляє видання Frontiers.

У деяких місцях по всьому світу світло ніколи не вимикається. Вуличні ліхтарі, освітлення проїжджої частини та вивіски з підсвічуванням можуть стримувати злочинність, робити дороги безпечнішими та покращувати ландшафтний дизайн. Однак безперервне світло має екологічні, поведінкові та медичні наслідки, — наголошується у статті.

Так, у США деякі штати мають законодавство, спрямоване на зменшення світлового забруднення, проте рівень освітлення вночі залишається високим у багатьох частинах країни. Тож тамтешні учені вирішили дослідити кореляцію між зовнішнім нічним світловим забрудненням і хворобою Альцгеймера.

В ході дослідження учені проаналізували карти світлового забруднення в 48 штатах США, поєднавши їх з медичними даними щодо ризиків розвитку хвороби Альцгеймера.

Результати показали, що:

для людей у віці 65 років і старше поширеність хвороби Альцгеймера тісніше пов’язана з нічним світловим забрудненням, ніж з деякими іншими факторами захворювання, включаючи зловживання алкоголем, хронічні захворювання нирок, депресію та ожиріння. Інші фактори ризику, такі як діабет, високий кров’яний тиск та інсульт, були більш тісно пов’язані з хворобою Альцгеймера, ніж світлове забруднення;

однак для людей віком до 65 років вища нічна інтенсивність світла пов’язана з більшою поширеністю хвороби Альцгеймера, ніж будь-який інший фактор ризику, розглянутий у дослідженні.

Це може свідчити про те, що молоді люди можуть бути особливо чутливими до впливу нічного освітлення, — вважають дослідники.

Наразі незрозуміло, чому саме молоді люди можуть бути більш вразливими. На думку учених, це може бути пов’язано з індивідуальними відмінностями в чутливості до світла.

Певні генотипи, які впливають на ранній початок хвороби Альцгеймера, впливають на реакцію на біологічні стресори, що може пояснювати підвищену вразливість до впливу нічного освітлення, — зазначають дослідники. — Крім того, молоді люди частіше живуть у містах і ведуть спосіб життя, який може збільшувати вплив нічного світла.

Тож учені закликають вдаватися до заходів зі зменшення впливу нічного світлового забруднення, таких як:

використання затемнених штор або сон у масках для очей;

застосування в освітленні будинку світлофільтрів, що блокують синій спектр світла, котрий має найбільший вплив на сон, та перехід на «тепле» світло, а також встановлення пристроїв, що регулюють потужність освітлення.

Джерело: Frontiers