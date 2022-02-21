Употребление овощей не защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

https://racurs.ua/n167338-zaschityat-li-ovoschi-ot-problem-s-serdcem-proverili-uchenye.html

Ракурс

Диета, богатая овощами, не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Хотя овощи содержат ингредиенты, такие как каротиноиды и альфа-токоферол, обладающие свойствами, которые могут защищать от ССЗ, международной группе ученых не удалось выявить никаких доказательств эффективности такой диеты в этом вопросе, сообщает издание EurekAlert.

В своем исследовании ученые использовали данные Биобанка Великобритании, который отслеживает состояние здоровья полмиллиона взрослых, ссылаясь на их медицинские записи.

Исследователи использовали ответы при регистрации 399 тыс. 586 участников (из которых у 4,5% развились ССЗ) на вопрос о среднем ежедневном потреблении сырых или вареных овощей.

Хотя данные, казалось бы, показывали, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 15% ниже для тех, кто больше всех потреблял овощей, по сравнению с теми, кто потреблял меньше всех, более детальное изучение вопроса показало, что здесь не все так однозначно.

Этот очевидный эффект был существенно ослаблен, когда учитывались возможные социально-экономические, пищевые и связанные со здоровьем и медициной факторы, способствующие росту риска, — отмечается в статье.

Учет этих факторов уменьшил эффект от потребления овощей более чем на 80% и ученые предполагают, что более точные измерения этих факторов могли бы полностью объяснить любой остаточный эффект потребления овощей.

Наш анализ показывает, что, казалось бы, защитный эффект потребления овощей против риска ССЗ, скорее всего, объясняется предвзятостью от факторов, связанных с различиями в социально-экономической ситуации и образе жизни, — отмечают исследователи.



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Несмотря на это, сбалансированное питание и поддержание здорового веса остаются важной частью поддержания хорошего здоровья и снижения риска основных заболеваний, в том числе некоторых видов рака, подчеркивают ученые.

Источник: EurekAlert