Валентина Матвиенко, видео скриншот

https://racurs.ua/n167337-chto-rf-sdelala-plohogo-ukraine-soratnica-putina-matvienko.html

Ракурс

В России сегодня, 21 февраля, состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась возможность официального признания страной-агрессором так называемых ЛНР и ДНР.

Во время этого заседания, которое транслировалось в интернете, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что время для этого наступило.

По ее словам, в ОРДЛО «происходит гуманитарная катастрофа» и «реальный геноцид».

В конце концов, нужно принимать решение. У нас было достаточно аргументов заставить Украину пойти по мирному дипломатическому пути. Очевидно, что это не входит в их планы, они этого делать не хотят и не будут, — заявила она.

Также Матвиенко во время этой речи заявила, что РФ якобы не вмешивалась в выборы, «почти бесплатно поставляла газ» Украине и т. д.

По ее словам, РФ якобы пришлось оккупировать Крым и часть Донбасса из-за «эшелонов бандеровцев», двигавшихся на восток.

Также она повторила тезис кремлевской пропаганды о том, что за конфликтом на востоке Украины якобы стоит Запад, который «старается столкнуть два славянских братских народа», а жители оккупированных Донецка и Луганска якобы оказались «заложниками антироссийского проекта».

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