Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Валентина Матвиенко, видео скриншот

«Что РФ сделала плохого Украине?» — соратница Путина Матвиенко

21 фев 2022, 18:19
999

В России сегодня, 21 февраля, состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась возможность официального признания страной-агрессором так называемых ЛНР и ДНР.

Во время этого заседания, которое транслировалось в интернете, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что время для этого наступило.

По ее словам, в ОРДЛО «происходит гуманитарная катастрофа» и «реальный геноцид».

В конце концов, нужно принимать решение. У нас было достаточно аргументов заставить Украину пойти по мирному дипломатическому пути. Очевидно, что это не входит в их планы, они этого делать не хотят и не будут, — заявила она.

Также Матвиенко во время этой речи заявила, что РФ якобы не вмешивалась в выборы, «почти бесплатно поставляла газ» Украине и т. д.

По ее словам, РФ якобы пришлось оккупировать Крым и часть Донбасса из-за «эшелонов бандеровцев», двигавшихся на восток.

Также она повторила тезис кремлевской пропаганды о том, что за конфликтом на востоке Украины якобы стоит Запад, который «старается столкнуть два славянских братских народа», а жители оккупированных Донецка и Луганска якобы оказались «заложниками антироссийского проекта».



.

За тридцать лет существования как отдельные государства, ну вот что Россия сделала плохого Украине? — заявила Матвиенко, обращаясь к Путину.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров