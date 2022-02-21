Валентина Матвієнко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167337-scho-rf-zrobyla-poganogo-ukrayini-soratnycya-putina-matviienko.html

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У Росії сьогодні, 21 лютого, відбулося засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювалася можливість офіційного визнання країною-агресором так званих ЛНР та ДНР.

Під час цього засідання, яке транслювалося в інтернеті, голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що час для цього настав.

За її словами, в ОРДЛО «відбувається гуманітарна катастрофа» та «реальний геноцид».

Зрештою, потрібно ухвалювати рішення. У нас було достатньо аргументів примусити Україну піти мирним дипломатичним шляхом. Очевидно, що це не входить у їхні плани, вони цього робити не хочуть і не будуть, — заявила вона.

Також Матвієнко під час цієї промови заявила, що РФ нібито не втручалася у вибори, «майже безплатно постачала газ» Україні тощо.

За її словами, РФ нібито довелося окупувати Крим і частину Донбасу через «ешелони бандерівців», які рухалися на схід.

Також вона повторила тезу кремлівської пропаганди про те, що за конфліктом на сході України нібито стоїть Захід, який «намагається зіштовхнути два слов’янські братні народи», а жителі окупованих Донецька та Луганська нібито виявилися «заручниками антиросійського проекту».

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