Москва визнала терористичні Л/ДНР

https://racurs.ua/ua/n167331-moskva-vyznala-terorystychni-l-dnr.html

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Росія визнає незалежність так званих республік Донбасу — угруповань Луганська та Донецька народна республіка. Про це заявили усі члени Радбезу РФ.

Президент РФ Володимир Путін уранці 21 лютого терміново скликав засідання Ради безпеки РФ.

На ньому почергово виступила верхівка влади Росії. Путін розпочав засідання з промови про те, що йому нібито «болить за людей Донбасу» і він готовий вислухати пропозиції членів Радбезу щодо визнання так званих «ЛДНР».

Глава фракції «Єдина Росія» підтвердив, що депутати готові розглянути й підтримати пропозицію Путіна про визнання «ЛДНР».

Голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін взагалі виступив за «входження» цих українських територій до складу Росії.

Згодом усі члени російського Радбезу підтримали визнання Росією ЛДНР. Путін закрив засідання і пообіцяв, що рішення оголосить у понеділок, 21 лютого.

Нагадаємо, що на початку лютого 351 депутат Держдуми звернувся до Путіна з проханням визнати фейкові утворення. Сьогодні з таким проханням звернулися й ватажки Л/ДНР.

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