Ford звуками кроків попереджуватиме водія про наближення пішоходів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167335-ford-zvukamy-krokiv-poperedjuvatyme-vodiya-pro-nablyjennya-pishohodiv-video.htmlРакурс
Компанія Ford представила прототип системи допомоги водієві, яка звуками, такими як звучання людських кроків чи велосипедного дзвінка, попереджуватиме його про об'єкти навколо автомобіля.
Система розпізнає тип і напрямок об'єкта, що рухається поруч із машиною (наприклад, пішохід, автомобіль, велосипедист), і за допомогою автомобільної аудіосистеми відтворює з цього боку відповідний звук. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Це дасть змогу водієві вчасно подивитися у відповідний бік, щоб самостійно оцінити обстановку.
Ця система є подальшим продовженням ідеї вже наявних в багатьох авто радарів «сліпої зони», які попереджають водія про наявність непомітних для нього об'єктів.
Нова технологія Ford даватиме більш інформативні сигнали водієві. Вона використовуватиме датчики, які вже встановлюють в авто компанії, в також, ймовірно, камери та радари.
Зазначається, що тести, проведені на стенді, де водій був оточений колонками і мав визначити напрямок звуку, показали, що водії у 74% випадків коректно визначали напрямок звуку та тип об'єкта.
У майбутньому, вважають наші інженери, ці результати можуть бути покращені за допомогою використання тривимірного просторового звуку, подібного до того, який використовується в кінотеатрах та іграх, щоб дозволити водіям краще визначити джерело небезпеки, — зазначають у компанії.