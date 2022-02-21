Так працює нова система попередження, інфографіка: Ford

https://racurs.ua/ua/n167335-ford-zvukamy-krokiv-poperedjuvatyme-vodiya-pro-nablyjennya-pishohodiv-video.html

Ракурс

Компанія Ford представила прототип системи допомоги водієві, яка звуками, такими як звучання людських кроків чи велосипедного дзвінка, попереджуватиме його про об'єкти навколо автомобіля.

Система розпізнає тип і напрямок об'єкта, що рухається поруч із машиною (наприклад, пішохід, автомобіль, велосипедист), і за допомогою автомобільної аудіосистеми відтворює з цього боку відповідний звук. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це дасть змогу водієві вчасно подивитися у відповідний бік, щоб самостійно оцінити обстановку.

Ця система є подальшим продовженням ідеї вже наявних в багатьох авто радарів «сліпої зони», які попереджають водія про наявність непомітних для нього об'єктів.

Нова технологія Ford даватиме більш інформативні сигнали водієві. Вона використовуватиме датчики, які вже встановлюють в авто компанії, в також, ймовірно, камери та радари.

Зазначається, що тести, проведені на стенді, де водій був оточений колонками і мав визначити напрямок звуку, показали, що водії у 74% випадків коректно визначали напрямок звуку та тип об'єкта.

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