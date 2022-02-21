Так работает новая система предупреждения, инфографика: Ford

https://racurs.ua/n167335-ford-zvukami-shagov-budet-preduprejdat-voditelya-o-priblijenii-peshehodov-video.html

Ракурс

Компания Ford представила прототип системы помощи водителю, которая звуками, такими как звучание человеческих шагов или велосипедного звонка, будет предупреждать об объектах вокруг автомобиля.

Система распознает тип и направление движущегося рядом с машиной объекта (например, пешеход, автомобиль, велосипедист), и с помощью автомобильной аудиосистемы воспроизводит с этой стороны соответствующий звук. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это позволит водителю вовремя посмотреть в соответствующую сторону, чтобы самостоятельно оценить обстановку.

Эта система является дальнейшим продолжением идеи уже имеющихся в многих автомобилях радаров «слепой зоны», предупреждающих водителя о наличии незаметных для него объектов.

Новая технология Ford будет давать более информативные сигналы водителю. Она будет использовать датчики, которые уже устанавливают в авто компании, а также, возможно, камеры и радары.

Отмечается, что тесты, проведенные на стенде, где водитель был окружен колонками и должен был определить направление звука, показали, что водители в 74% случаев корректно определяли направление звука и тип объекта.

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