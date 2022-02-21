Ford звуками шагов будет предупреждать водителя о приближении пешеходов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167335-ford-zvukami-shagov-budet-preduprejdat-voditelya-o-priblijenii-peshehodov-video.htmlРакурс
Компания Ford представила прототип системы помощи водителю, которая звуками, такими как звучание человеческих шагов или велосипедного звонка, будет предупреждать об объектах вокруг автомобиля.
Система распознает тип и направление движущегося рядом с машиной объекта (например, пешеход, автомобиль, велосипедист), и с помощью автомобильной аудиосистемы воспроизводит с этой стороны соответствующий звук. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это позволит водителю вовремя посмотреть в соответствующую сторону, чтобы самостоятельно оценить обстановку.
Эта система является дальнейшим продолжением идеи уже имеющихся в многих автомобилях радаров «слепой зоны», предупреждающих водителя о наличии незаметных для него объектов.
Новая технология Ford будет давать более информативные сигналы водителю. Она будет использовать датчики, которые уже устанавливают в авто компании, а также, возможно, камеры и радары.
Отмечается, что тесты, проведенные на стенде, где водитель был окружен колонками и должен был определить направление звука, показали, что водители в 74% случаев корректно определяли направление звука и тип объекта.
В будущем, считают наши инженеры, эти результаты могут быть улучшены с помощью использования трехмерного пространственного звука, подобного используемому в кинотеатрах и играх, чтобы позволить водителям лучше определить источник опасности, — отмечают в компании.