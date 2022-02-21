ФСБ заявила о задержании «украинского диверсанта». Фото: gazeta.ru

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Директор ФСБ Александр Бортников заявил о захвате в плен украинского военного.

Глава российской спецслужбы заявил, что украинский военный якобы пытались проникнуть на территорию РФ. В Федеральной Службе безопасности заявили о двух диверсионных группах, которые зашли со стороны оккупированной Луганщины и со стороны Мариуполя. После «боя на границе» одного украинского солдата взяли в плен. О задержании военнослужащего Украины Бортников сообщил на заседании Совбеза РФ.

В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен. Осуществляется необходимая дальнейшая работа, — заявил он.

Как пишет «Громадське», в штабе ООС отмечают — ВСУ не нападали на Донецк и Луганск, не присылали диверсантов или БТРы через границу, не обстреливали территорию РФ или российские пограничные посты. Заявления Москвы в Объединенных силах считают выдумками. Начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук заявил, что при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях.

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Напомним, пропаганда Кремля продолжает нагнетать ситуацию на украино-российской границе и распространять фейкову информацию. Сегодня, 21 февраля, заявлялось о «подрыве» пограничного пункта в Ростовской области и том, что на территорию РФ проникла «диверсионная группа» из Украины. Пропагандисты заявляли об уничтожении БМП и пятерых диверсантов.

Источник: «Громадське»