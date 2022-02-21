ФСБ заявила про затримання «українського диверсанта». Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n167334-fsb-zayavyla-pro-zatrymannya-ukrayinskogo-dyversanta-v-shtabi-oos-vidreaguvaly.html

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Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив про захоплення у полон українського військового.

Глава російської спецслужби заявив, що український військовий нібито намагалися проникнути на територію РФ. У Федеральній службі безпеки заявили про дві диверсійні групи, які зайшли з боку окупованої Луганщини та з боку Маріуполя. Після «бою на кордоні» одного українського солдата захопили у полон. Про захоплення військовослужбовця України Бортніков повідомив на засіданні Радбезу РФ.

В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один із військовослужбовців України захоплений у полон. Здійснюється необхідна подальша робота, — заявив він.

Як пише «Громадське», в штабі ООС наголошують — ЗСУ не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російські прикордонні пости. Заяви Москви в Об'єднаних силах вважають вигадками. Начальник прес-служби Об'єднаних сил Павло Ковальчук заявив, що за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях.

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Нагадаємо, пропаганда Кремля продовжує нагнітати ситуацію на україно-російському кордоні та поширювати фейкову інформацію. Сьогодні, 21 лютого, заявлялося про «підрив» прикордонного пункту в Ростовській області та те, що на територію РФ проникла «диверсійна група» з України. Пропагандисти заявляли про знищення БМП та п’ятьох диверсантів.

Джерело: «Громадське»