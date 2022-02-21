Диверсанти ЗСУ заїхали в Росію на БМП - новий фейк пропагандистів Кремля

https://racurs.ua/ua/n167323-dyversanty-zsu-zayihaly-v-rosiu-na-bmp-novyy-feyk-propagandystiv-kremlya.html

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Росія щогодини продукує нові фейки про буцімто «напад України». Розвалений прикордонний «сарай» у виконанні ФСБ РФ не спрацював, тож російська пропаганда придумала нову історію про «атаку України».

Південний військовий округ РФ повідомив, що уранці 21 лютого «російські військові та прикордонники запобігли порушенню державного кордону диверсійною групою з території України».

Російські прикордонники буцімто запросили у військових підкріплення для прикриття держкордону. Повідомляється, що «п'ятьох диверсантів ліквідовано, а дві БМП знищено».

Фото чи відео російська пропагандистська машина на момент виходу новини не опублікувала. А в прес-службі операції Об'єднаних сил заявили, що підрозділи Збройних сил України «знаходяться на своїх позиціях, дотримуються мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій».

Крім того, в угрупованні ЛДНР попросили допомогу в росіян. Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін заявив, що «ЛНР і ДРН» потребують військової допомоги з боку РФ".