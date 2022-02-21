Диверсанты ВСУ заехали в Россию на БМП — новый фейк пропагандистов Кремля

https://racurs.ua/n167323-diversanty-vsu-zaehali-v-rossiu-na-bmp-novyy-feyk-propagandistov-kremlya.html

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Россия ежечасно производит новые фейки о якобы «нападении Украины». Развалившийся пограничный «сарай» в исполнении ФСБ РФ не сработал, поэтому российская пропаганда придумала новую историю об «атаке Украины».

Южный военный округ РФ сообщил, что утром 21 февраля «российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы диверсионной группой с территории Украины».

Российские пограничники якобы запросили у военных подкрепление для прикрытия госграницы. Сообщается, что «пять диверсантов ликвидированы, а две БМП уничтожены».

Фото или видео российская пропагандистская машина к моменту выхода новости не опубликовала. А в пресс-службе операции Объединенных сил заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины «находятся на своих позициях, соблюдают минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий».

Кроме того, в группировке ЛДНР попросили помощь у россиян. Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин заявил, что «ЛНР и ДНР» нуждаются в военной помощи со стороны РФ".

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