Диверсанты ВСУ заехали в Россию на БМП — новый фейк пропагандистов Кремля

Диверсанты ВСУ заехали в Россию на БМП — новый фейк пропагандистов Кремляhttps://racurs.ua/n167323-diversanty-vsu-zaehali-v-rossiu-na-bmp-novyy-feyk-propagandistov-kremlya.htmlРакурс
Россия ежечасно производит новые фейки о якобы «нападении Украины». Развалившийся пограничный «сарай» в исполнении ФСБ РФ не сработал, поэтому российская пропаганда придумала новую историю об «атаке Украины».
Южный военный округ РФ сообщил, что утром 21 февраля «российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы диверсионной группой с территории Украины».
Российские пограничники якобы запросили у военных подкрепление для прикрытия госграницы. Сообщается, что «пять диверсантов ликвидированы, а две БМП уничтожены».
Фото или видео российская пропагандистская машина к моменту выхода новости не опубликовала. А в пресс-службе операции Объединенных сил заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины «находятся на своих позициях, соблюдают минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий».
Кроме того, в группировке ЛДНР попросили помощь у россиян. Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин заявил, что «ЛНР и ДНР» нуждаются в военной помощи со стороны РФ".
В первую очередь, все-таки моральная (помощь), финансовая — тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям, — цитируют росСМИ Басурина.