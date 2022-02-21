Создана самая маленькая в мире батарейка размером с крупицу соли – новости науки. Фото: New Atlas

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Научное открытие сделали немецкие ученые — они создали самую маленькую в мире батарейку. Ее размер составляет около 1 кв. мм в поперечнике — это меньше крупицы соли.

Устройство может питать крошечные компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии — 100 микроватт-часов на 1 кв. см. Об этом сообщили на сайте Хемницкого технического университета.

Ученые использовали принцип так называемого швейцарского рулета, для того чтобы уместить все элементы питания. Подобный метод использует, например, компания Tesla для производства аккумуляторов электромобилей.

Исследователи назвали инновационную технологию Swiss-Roll, объяснив, что были вдохновлены формой бисквитного рулета.

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На поверхность натянутой пластины мы нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, возникает разница напряжения, — рассказали создатели устройства.

От таких маленьких батарей могут работать различные устройства в человеческом теле. Например, приборы для отслеживания уровня кислорода в глубоких тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.