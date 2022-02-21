Створено найменшу у світі батарейку розміром з крихту солі – новини науки. Фото: New Atlas

https://racurs.ua/ua/n167322-stvoreno-naymenshu-u-sviti-batareyku-rozmirom-z-kryhtu-soli-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили німецькі вчені — вони створили найменшу у світі батарейку. Її розмір становить близько 1 кв. мм у діаметрі — це менше крихти солі.

Пристрій може живити маленькі комп’ютери та чіпи. Мінімальна щільність енергії — 100 мікроват-годин на 1 кв. см. Про це повідомили на сайті Хемницького технічного університету.

Вчені використали принцип так званого швейцарського рулету, щоб умістити всі елементи живлення. Такий метод використовує, наприклад, компанія Tesla для акумуляторів електромобілів.

Науковці назвали інноваційну технологію Swiss-Roll, пояснивши, що їх надихнула форма бісквітного рулету.

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На поверхню натягнутої пластини ми нанесли тонкі шари полімерних, металевих та діелектричних матеріалів. Коли вони починають відшаровуватися один від одного через механічну дію, виникає різниця напруги, — розповіли творці пристрою.

Від таких маленьких акумуляторів можуть працювати різні пристрої в людському тілі. Наприклад, прилади для відстеження рівня кисню у глибоких тканинах, моніторингу відновлення після операцій та спостереження за життєво важливими органами.