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Створено найменшу у світі батарейку розміром з крихту солі – новини науки. Фото: New Atlas

Створено найменшу у світі батарейку розміром з крихту солі (ФОТО)

21 лют 2022, 15:12
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Наукове відкриття зробили німецькі вчені — вони створили найменшу у світі батарейку. Її розмір становить близько 1 кв. мм у діаметрі — це менше крихти солі.

Пристрій може живити маленькі комп’ютери та чіпи. Мінімальна щільність енергії — 100 мікроват-годин на 1 кв. см. Про це повідомили на сайті Хемницького технічного університету.

Нова батарея зможе живити найдрібніші з комп'ютерних чіпів протягом 10 годин. Фото: New Atlas

Вчені демонструють свій винахід. Фото: New Atlas

Вчені використали принцип так званого швейцарського рулету, щоб умістити всі елементи живлення. Такий метод використовує, наприклад, компанія Tesla для акумуляторів електромобілів.

Науковці назвали інноваційну технологію Swiss-Roll, пояснивши, що їх надихнула форма бісквітного рулету.



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На поверхню натягнутої пластини ми нанесли тонкі шари полімерних, металевих та діелектричних матеріалів. Коли вони починають відшаровуватися один від одного через механічну дію, виникає різниця напруги, — розповіли творці пристрою.

Від таких маленьких акумуляторів можуть працювати різні пристрої в людському тілі. Наприклад, прилади для відстеження рівня кисню у глибоких тканинах, моніторингу відновлення після операцій та спостереження за життєво важливими органами.

Джерело: Ракурс


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