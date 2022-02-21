Ватажки окупантів закликали Путіна визнати незалежність ЛДНР

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ДНР і ЛНР, фейкові самопроголошені республіки, закликали президента Росії Володимира Путіна визнати їхню незалежність.

З такими відеозверненнями в ефірі державного телеканалу «Росія-24» РФ виступили ватажок угрупування ДНР Денис Пушилін та ватажок ЛНР Леонід Пасічник.

Вони попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з їхніми регіонами договори про дружбу та співпрацю, включаючи взаємодію в оборонній сфері.

Раніше повідомлялося, що Пушилін та Пасічник перебувають у Москві та, ймовірно, братимуть участь у засіданні Ради безпеки РФ, яке терміново скликав Путін.

Від імені народу всього народу просимо вас визнати ДНР як незалежну, демократичну, правову та соціальну державу, — заявив Пушилін.

Ватажок ЛНР також попросив Путіна визнати незалежність республіки.

Тиждень тому депутати російської Держдуми також схвалили ухвалу про звернення до президента Росії Володимира Путіна про необхідність визнання ЛДНР.

Коментуючи це рішення, Путін того ж дня заявив, що депутати «відчують настрої в суспільстві», і сказав, що в Росії є велика підтримка «жителів Донбасу»

Нагадаємо, що на Донбас почали прибувати так звані «добровольці» з Росії та країн СНД, які нібито готові «встати на захист республіки». Як стверджують бойовики, лише в лютому «до лав захисників ЛНР прибули понад 400 добровольців із Росії».

Офіційно Росія не повідомляла про відправлення своїх підрозділів на територію фейкових ДНР та ЛНР, проте стягнула до кордонів України потужне угруповання чисельністю близько 150 тис. осіб.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що в Донецьку та інших містах окупованих територій на вулицях знову з’явилися невідомі військові, ймовірно, з Росії: їх упізнають за характерним говором.

За словами очевидців, вони ходять містом в камуфляжі без розпізнавальних знаків, переважно це високі чоловіки, можливо, спецназ.