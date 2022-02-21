Зима у Києві була досить теплою, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n167326-zyma-u-kyievi-tryvala-lyshe-48-dniv.html

Ракурс

У Києві зима в цьому сезоні тривала лише 48 днів — почалася 20 грудня і закінчилася 5 лютого

Про це свідчать дані спостережень за погодою у столиці, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

З 6 лютого середньодобова температура повітря у Києві стабільно перевищує 0°.

Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми, — зазначають у лабораторії.

Зазначається, що зима цього сезону була на півтора місяця коротшою за середні багаторічні показники і виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019−2020 років, коли вона взагалі не спостерігалася.

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Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за розрахунками американських учених, з 2100 року у Північній півкулі весна буде розпочинатися майже на два тижні раніше. У наші дні вважається, що теплий сезон настає 20 березня.