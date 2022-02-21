Зима в Киеве была достаточно теплой, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Киеве зима в этом сезоне длилась всего 48 дней — началась 20 декабря и закончилась 5 февраля.

Об этом свидетельствуют данные наблюдения за погодой в столице, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

С 6 февраля среднесуточная температура воздуха в Киеве превышает 0°.

Это свидетельствует о том, что Киев посетила метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы, — подчеркивают в лаборатории.

Отмечается, что зима этого сезона была на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалась самой короткой за историю наблюдений, за исключением 2019−2020 годов, когда она вообще не наблюдалась.

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Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут положительными, — отмечается в сообщении.

Напомним, по расчетам американских ученых, с 2100 года в Северном полушарии весна будет начинаться почти на две недели раньше. В наши дни считается, что тёплый сезон наступает 20 марта.