Российский фондовый рынок резко снижается. Фото: lenta.ru

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Ракурс

Экономика Российской Федерации уже терпит убытки на фоне обострения военного конфликта на Донбассе.

Сегодня, 21 февраля, на открытии торгов котировки российских компаний росли. Индекс Мосбиржи на торгах обвалился на 7,4% и в 13.30 по Киеву опустился до уровня 3143 пункта. Ниже 3200 пунктов российский индикатор торгуется впервые с 24 января 2022 года. Индекс РТС (официальный индикатор Фондовой биржи РТС) на это же время упал на 8,4%, до 12273,9 пунктов. Ниже уровня 1200 индекс опустился впервые с 25 января этого года. Об этом сообщает РБК.

По информации «Интерфакса», цены большинства надежных российских компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 15,7%. В частности, упали в цене акции «Сбербанка» (-8,4%), «Яндекса» (-8,4%), «Роснефти» (-8,1%), ВТБ (-7,6%), «ЛУКОЙЛа» (-7,2%), «Аэрофлота» (-6,6%), «Газпрома» (-6,4%), МТС (-3,7%).

Российский рубль тоже продолжает падение на финансовом рынке. Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 рублям. Эксперты считают, что рубль обвалился после того, как стало известно об эскалации конфликта на Донбассе.

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Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что общие финансовые потери от распространения информации о возможном вторжении России составляют до 5 млрд долл. каждый месяц. Инвесторы в Украине сейчас ставят все проекты на паузу, решение не отменяют, но откладывают. Внешние кредитные рынки также временно закрыты.

Источники: РБК, «Интерфакс»