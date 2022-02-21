Російський фондовий ринок різко знижується. Фото: lenta.ru

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Економіка Російської Федерації вже зазнає збитків на тлі загострення військового конфлікту на Донбасі.

Сьогодні, 21 лютого, на відкритті торгів котирування російських компаній зростало. Індекс Мосбіржі на торгах обвалився на 7,4% й о 13.30 за Києвом опустився до рівня 3143 пункти. Нижче за 3200 пунктів російський індикатор торгується вперше з 24 січня 2022 року. Індекс РТС (офіційний індикатор Фондової біржі РТС) на цей же час упав на 8,4%, до 12273,9 пунктів. Нижче за рівень 1200 індекс опустився вперше із 25 січня цього року. Про це повідомляє РБК.

За інформацією «Інтерфаксу», ціни більшості надійних російських компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів на Московській біржі демонструють негативну динаміку у межах 15,7%. Зокрема, впали в ціні акції «Сбербанку» (-8,4%), «Яндекса» (-8,4%), «Роснєфті» (-8,1%), ВТБ (-7,6%), «ЛУКОЙЛа» (-7,2%), «Аерофлоту» (-6,6%), «Газпрому» (-6,4%), МТС (-3,7%).

Російський рубль теж продовжує падіння на фінансовому ринку. Курс євро піднявся вище 89 рублів вперше з 27 січня, долар торгується у напрямку до 79 рублів. Експерти вважають, що рубль обвалився після того, як стало відомо про ескалацію конфлікту на Донбасі.

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Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що загальні фінансові втрати України від поширення інформації про можливе вторгнення Росії становлять до 5 млрд дол. кожного місяця. Інвестори в Україні зараз ставлять всі проекти на паузу, рішення не скасовують, але відкладають. Зовнішні кредитні ринки також тимчасово закриті.

Джерела: РБК, «Интерфакс»