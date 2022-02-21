Ryanair вилучили Харків та Херсон із системи бронювання

Ryanair. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n167324-ryanair-vyluchyly-harkiv-ta-herson-iz-systemy-bronuvannya.html

Ракурс

Ryanair, ірландський лоукостер, вилучив українські летовища Харків та Херсон зі своєї системи бронювання на сайті та в мобільному додатку.

На початку лютого з системи бронювання зникли квитки на рейси із двох українських міст, але усі напрямки залишалися, що давало надію на відновлення продажу квитків найближчим часом. Про це повідомляє lowcost. ua

Однак кілька днів тому очільник Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що авіакомпанія літатиме в Україну допоки не буде війни та не літатимуть ракети. Він, зокрема, повідомив, що лоукостер планує виконувати 230 щотижневих рейсів з трьох українських аеропортів цього літа. Відповідно в системі бронювання Ryanair доступні квитки тільки із Києва, Львова та Одеси:

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38 напрямків з Києва;

28 напрямків зі Львова;

16 напрямків з Одеси.

Харків та Херсон не побачать літаків Ryanair, як мінімум до завершення періоду літньої навігації 2022 року — кінця жовтня цього року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через загрозу вторгнення Росії французький авіаперевізник Air France призупиняє свої рейси в Україні. В компанії такий крок назвали «запобіжним заходом».