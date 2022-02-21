Ryanair изъяли Харьков и Херсон из системы бронирования

Ryanair. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n167324-ryanair-izyali-harkov-i-herson-iz-sistemy-bronirovaniya.html

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Ryanair, ирландский лоукостер, изъял украинские аэродромы Харьков и Херсон из своей системы бронирования на сайте и в мобильном приложении.

В начале февраля из системы бронирования исчезли билеты на рейсы из двух украинских городов, но все направления оставались, что давало надежду на возобновление продажи билетов в ближайшее время. Об этом сообщает lowcost.ua

Однако несколько дней назад глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что авиакомпания будет летать в Украине до тех пор, пока не будет войны и не будут летать ракеты. Он, в частности, сообщил, что лоукостер планирует выполнять 230 еженедельных рейсов из трех украинских аэропортов этим летом. Соответственно в системе бронирования Ryanair доступны билеты только из Киева, Львова и Одессы:

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38 направлений из Киева;

28 направлений со Львова;

16 направлений из Одессы.

Харьков и Херсон не увидят самолетов Ryanair, как минимум до завершения периода летней навигации 2022 года — конца октября этого года.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за угрозы вторжения России французский авиаперевозчик Air France приостанавливает свои рейсы в Украине. В компании такой шаг назвали «мерой пресечения».