Главари оккупантов призвали Путина признать независимость ЛДНР. Фото: УП

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ДНР и ЛНР, фейковые самопровозглашенные республики, призвали президента России Владимира Путина признать их независимость.

С такими видеообращениями в эфире государственного телеканала РФ «Россия-24» выступили главарь группировки ДНР Денис Пушилин и главарь ЛНР Леонид Пасечник.

Они оба попросили российское руководство рассмотреть возможность заключить с их регионами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что Пушилин и Пасечник находятся в Москве и, вероятно, будут принимать участие в заседании Совета безопасности РФ, которое срочно созвал Путин.

От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство, — заявил Пушилин.

Главарь ЛНР также попросил Путина признать независимость республики.

Неделю назад депутаты российской Госдумы также одобрили постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ЛДНР.

Комментируя это решение, Путин в тот же день заявил, что депутаты «чувствуют настроения в обществе», и сказал, что в России есть большая поддержка «жителей Донбасса»

Напомним, что на Донбасс начали прибывать так называемые «добровольцы» из России и стран СНГ, которые якобы готовы «встать на защиту республики».

Как утверждают боевики, только в феврале «в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России».

Официально Россия не сообщала об отправке своих подразделений на территорию фейковых ДНР и ЛНР, однако стянула к границам Украины мощную группировку численностью около 150 тыс. человек.

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Ранее СМИ сообщали, что в Донецке и других городах оккупированных территорий на улицах вновь появились неизвестные военные, предположительно, из России: их опознают по характерному говору.

По словам очевидцев, они ходят по городу в камуфляже без опознавательных знаков, в основном это высокие мужчины, возможно, спецназ.