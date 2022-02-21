Решение готовится - Путин выслушал оды о признании террористических Л/ДНР

https://racurs.ua/n167331-moskva-priznala-terroristicheskie-l-dnr.html

Ракурс

Россия признает независимость так называемых республик Донбасса — группировок Луганская и Донецкая народная республика. Об этом заявили все члены Совбеза РФ.

Президент РФ Владимир Путин утром 21 февраля срочно созвал заседание Совета безопасности РФ.

На нем поочередно выступила верхушка власти России. Путин начал заседание с речи о том, что ему якобы «болит из-за людей Донбасса» и он готов выслушать предложения членов Совбеза по признанию так называемых «ЛДНР».

Глава фракции «Единая Россия» подтвердил, что депутаты готовы рассмотреть и поддержать предложение Путина о признании «ЛДНР».

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вообще выступил за «вхождение» этих украинских территорий в состав России.

Впоследствии все члены российского Совбеза поддержали признание Россией ЛДНР. Путин закрыл заседание и пообещал, что решение огласит в понедельник, 21 февраля.

Напомним, что в начале февраля 351 депутат Госдумы обратился к Путину с просьбой признать фейковые образования. Сегодня с такой просьбой обратились и главари Л/ДНР.

.