Последствия обстрелов на Донбассе, фото: Павел Кириленко

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Российско-оккупационные войска сегодня, 21 февраля, вечером обстреляли поселок Новолуганское Донецкой области.

В результате обстрела погиб гражданский — мужчина 1970 года рождения. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод, — отметил Кириленко.

Стоит добавить, что только за период с 12.00 по 16.00 сегодняшнего дня оккупанты совершили 15 обстрелов гражданской инфраструктуры, в результате чего были повреждены ЛЭП и без электроэнергии остались 7,3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Обстрелы гражданской инфраструктуры были зафиксированы в таких населенных пунктах — Счастье, Тарамчук, Павлополь, Пески, Новотроицкое, Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево, Луганское, Лопаскино и Троицкое.

Всего за последние пять суток были зафиксированы 119 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.