Джо Байден запровадив санкції проти терористичних ЛДНР. Фото: Oliver Contreras/www.imago-images.de/Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n167353-bayden-zaprovadyv-sankciyi-proty-terorystychnyh-ldnr.html

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Санкції проти фейкових Луганської народної республіки та Донецької народної республіки запровадив президент США Джо Байден.

Американський лідер підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв’язку із зусиллями Москви, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України. Текст указу оприлюднено на сайті Білого дому.

Дії президента Путіна суперечать зобов’язанням Росії за мінськими угодами, спростовують заявлену Росією прихильність дипломатії та підривають суверенітет і територіальну цілісність України, — йдеться в документі.

У США наголошують, що таким чином Москва створює й надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Погоджені Байденом санкції забороняють нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на території ОРДЛО. До Сполучених Штатів забороняється ввезення будь-яких товарів, послуг чи технологій з окупованих територій Донбасу. Також забороняється експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

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Обмеження передбачають й блокування майна та інтересів всіх осіб, які вестимуть діяльність на окупованих територіях або здійснюватимуть матеріальну допомогу чи іншу підтримку особам, котрі перебувають під санкціями. Крім того, санкціями забороняються будь-які транзакції, що порушують обмеження, введені цим указом. Також вводяться візові санкції проти осіб, визначених указом.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань ЛДНР. Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони РФ ввести на окупований Донбас російські війська для «підтримки миру».